Kermis

Kermis in Amsterdam voortaan eerder dicht vanwege overlast en agressie

De kermis in de Amsterdamse wijk Osdorp wordt voortaan eerder gesloten in verband met overlast door relschoppers. Op zondag- en maandagavond vonden verschillende incidenten plaats op het kermisterrein. Er werd gevochten en hulpverleners werden belaagd. Ook is er illegaal vuurwerk afgestoken.



Het evenement, dat op vrijdag 14 oktober begon, zou eigenlijk dagelijks tot 22.00 uur geopend zijn. Sinds maandag sluiten de attracties al om 19.00 uur, op last van burgemeester Femke Halsema. Toch was er ook gisteren nog sprake van veel onrust. De politie moest meermaals ingrijpen.

Organisator Frans Stuy van de firma Kermisplaza heeft verschillende maatregelen genomen in de hoop de agressie een halt toe te roepen. Zo worden bezoekers voortaan gefouilleerd en is er een hek om de kermis gezet, zodat er sprake is van één ingang en een nooduitgang.



Aangetast

"De zo gezellige kermis, waar jullie Osdorpers, de kermisexploitanten en wij als organisatie tweemaal per jaar zo naar uitkijken, wordt op deze wijze onnodig aangetast", schrijft Stuy in een verklaring. Hij benadrukt dat de ongeregeldheden veroorzaakt werden door "een kleine groep jeugd in de avonduren".



De kermis staat er nog tot en met zondag 23 oktober, met attracties als Formula 1 Booster, Polyp, zweefmolen Sky Glider, draaiende bank Crazy Dance, spookhuis Ghost-Train, kinderachtbaan Dragon en botsauto's.