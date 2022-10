Walibi Holland

Walibi Holland deze maand duurder dan de Efteling: 45 euro voor een ticket

Een kaartje voor Walibi Holland is deze maand duurder dan een kaartje voor de Efteling. Op topdagen tijdens de Halloween Fright Nights vraagt het pretpark in Biddinghuizen online 45 euro voor een regulier entreebewijs. Ondertussen kost een Efteling-ticket via internet momenteel 44 euro, voor dezelfde dagen in de herfstvakantie. Daarmee wordt Walibi het duurste attractiepark van Nederland.



In principe bedraagt de toegangsprijs van Walibi Holland dit jaar 36 euro in het laagseizoen en 38 euro in het hoogseizoen. In de halloweenperiode gelden echter andere tarieven. De adviesprijs voor het horror-evenement is 42,50 euro, zo valt te lezen op de officiële Walibi-site.

Toch gaan kaartjes op dit moment voor een nog hoger bedrag over de toonbank. Walibi werkt met variabele prijzen om de drukte te kunnen spreiden. Omdat de meeste Fright Nights-dagen inmiddels zijn uitverkocht, durft men het aan om de tarieven op de resterende dagen te verhogen tot bóven de adviesprijs. Nooit eerder was een dagje Walibi zo duur.



Spookhuizen

Voor 45 euro krijgen bezoekers alleen toegang tot het park, de attracties en de vijf scare zones. Voor de zes spookhuizen en twee walkthrough-belevingen moeten aparte tickets aangeschaft worden. Wie via internet alle extra's boekt, is dit jaar minimaal 90,50 euro kwijt bovenop de entreeprijs. In het park zelf gelden nog hogere prijzen: tot 25 euro voor één spookhuis.