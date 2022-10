Walibi Holland

Geen enkel ticket meer verkrijgbaar: Halloween Fright Nights 2022 in Walibi Holland volledig uitverkocht

Voor de Halloween Fright Nights in Walibi Holland worden dit jaar geen tickets meer verkocht. Alle entreebewijzen voor de resterende dagen van het populaire horror-evenement zijn al op. Het halloweenfestival vindt nog acht keer plaats: op alle donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen tot en met 30 oktober.



Daarmee is het evenement op tien van de in totaal twaalf dagen uitverkocht. Volgens interne cijfers verwelkomt Walibi dan 18.000 tot 19.000 bezoekers. Alleen het eerste weekend - zaterdag 8 en zondag 9 oktober - zat niet vol. Toen kwamen er naar verluidt respectievelijk 15.000 en 12.000 bezoekers.

Vorig jaar waren elf van de twaalf Fright Nights-dagen uitverkocht, maar destijds hanteerde men een beperkte capaciteit vanwege de coronacrisis: zo'n 15.000 bezoekers per avond. In 2019, vóór de uitbraak van het coronavirus, werd de limiet op slechts vier dagen bereikt. De maximumcapaciteit lag toen rond de 23.000 gasten.



Verhoogd

Vanwege de enorme populariteit had Walibi de entreeprijs voor de overgebleven dagen eerder verhoogd tot 45 euro per dag, terwijl dit jaar initieel een adviesprijs van 42,50 euro werd gecommuniceerd. Nooit eerder was een regulier toegangskaartje voor de Halloween Fright Nights zo duur.



Walibi's halloweenaanbod bestaat dit jaar uit de scare zones Pirates Cove, Tangled Twigs, Villains, Nightmares en Festival of Freaks, de spookhuizen The Villa, Psychoshock, Jefferson Manor, The Clinic, Below en Slaughterhouse en de walktroughs Wicked Woods en Camp of Curiosities.