Foto's: gedetailleerde decors in nieuwe spookhuizen Bellewaerde Park

De twee nieuwe spookhuizen van het Belgische pretpark Bellewaerde Park blinken uit in details. Het attractiepark in Ieper liet de firma Production Pirates twee haunted houses bouwen in het Mexicaanse themagebied: Funerarium en Mexican Massacre. Bellewaerde investeerde naar eigen zeggen 700.000 euro in de toevoegingen.



Beide horrorbelevingen bevinden zich in het gebouw van de overdekte familieachtbaan Huracan, verspreid over twee verdiepingen van in totaal 1000 vierkante meter "Het was een heel karwei om te bouwen tussen de bestaande palen en zo de ruimte zo optimaal mogelijk te benutten", vertelt David Stuyck aan Looopings.

Verspreid over in totaal 32 scènes wordt gebruikgemaakt van speciale effecten als geur, wind, rook, warmte en kou. In de kamers zijn 52 beveiligingscamera's en achttien versterkers geïnstalleerd. Scare actors activeren de schrikeffecten met behulp van knoppen.



Calamiteit

Die knoppen zijn vaak dubbel uitgevoerd. "Bij een calamiteit kan een acteur ook zelf de werkverlichting aanzetten in een afgezonderde ruimte, zodat niet altijd het hele spookhuis geëvacueerd hoeft te worden en de beleving voor de andere bezoekers optimaal blijft."



Er is drie maanden aan de decors gebouwd door tien personen, aldus Stuyck. Production Pirates ontwikkelde eerder al spookhuizen voor onder andere Walibi Belgium en Parc Astérix. In Bellewaerde Park was het bedrijf verantwoordelijk voor het decor van duikshow Bengali, die afgelopen zomer in première ging.







