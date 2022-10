Walibi Holland

Walibi Holland in kerstsferen: nieuwe sneeuwbol van achtbaan Goliath

Walibi Holland komt langzaam maar zeker in de kerstsferen. In aanloop naar het nieuwe winterevenement Bright Nights heeft het pretpark een winters aandenken laten ontwikkelen. Bezoekers kunnen nu een sneeuwbol mee naar huis nemen die in het teken staat van de bekende achtbaan Goliath.



In de bol zijn twee heuvels van de iconische blauwe rollercoaster te zien, met dennenbomen ernaast. Daaronder prijken het logo van de attractie en het logo van Walibi, tegen een zilverkleurige achtergrond. Eén sneeuwbol kost 19,95 euro.

Wie ermee schudt, ziet felblauwe glitters naar beneden dwarrelen. Het souvenirtje werd geproduceerd door iMagic Europe uit Geleen. De firma maakte eerder al sneeuwbollen voor bijvoorbeeld Toverland, Julianatoren, Phantasialand en Movie Park Germany.



Sinds afgelopen weekend wordt in Walibi op verschillende plekken reclame gemaakt voor Bright Nights. Het attractiepark gaat voor het eerst in de geschiedenis open in de kerstvakantie, van maandag 26 december tot en met zondag 8 januari. Alleen op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag blijven de poorten dicht.