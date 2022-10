Walibi Holland

Strengere regels voor kindergebied Walibi: volwassenen niet welkom

Walibi Holland heeft de regels voor een kindergebied aangescherpt. Voortaan worden volwassenen zonder kinderen overdag in principe weggestuurd bij Festival of Freaks, één van de griezelzones van de Halloween Spooky Days. Tijdens het kindvriendelijke evenement zijn kinderen de baas. In Walibi komen echter vooral pubers en jongvolwassenen op bezoek.



Om te voorkomen dat kinderen het onderspit delven in Festival of Freaks, worden tussen 10.00 en 17.00 uur voortaan alleen kinderen en hun ouders of begeleiders toegelaten. Hetzelfde geldt voor de kindvriendelijke versie van de aangrenzende walkthrough Camp of Curiosities, waarvan de ingang zich in Festival of Freaks bevindt.

Dat was altijd al het idee, vertelt een Walibi-woordvoerder aan Looopings. "Maar er werd eerder niet streng gehandhaafd", legt de voorlichter uit. "Vanaf vandaag wordt er strenger op gecontroleerd, zodat het echt een zone voor kids blijft." Als gevolg daarvan bleef het vandaag opvallend rustig in het gebied, terwijl het in de rest van het pretpark ontzettend druk was.



Eddie de Clown

Volwassenen die toch graag een kijkje willen nemen in Festival of Freaks, zijn op Fright Nights-dagen welkom na 17.00 uur. Van 18.00 tot 23.00 uur neemt mascotte Eddie de Clown de zone over. Er staan dan optredens van zangers en andere artiesten op het programma. Camp of Curiosities gaat 's avonds open voor 7,50 tot 9,50 euro per persoon.