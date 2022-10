Kermis

16-jarige jongen overleden na dramatisch kermisongeluk

Op een Franse kermis is deze maand een 16-jarige jongen uit een attractie gevlogen. De tiener maakte een ritje in de rupsbaan Himalaya Surf in de West-Franse gemeente Saintes. Door onbekende oorzaak werd hij uit zijn gondel geslingerd. Enkele dagen na het ongeluk stierf de knul.



Het incident vond plaats op zondagmiddag 9 oktober. Na afloop is het slachtoffer per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in een kunstmatige coma werd gehouden. De jongen was toen al hersendood. Afgelopen woensdag overleed hij, melden Franse media.

Direct na het ongeval hebben de autoriteiten de kermisattractie in kwestie verzegeld voor een inspectie. Men onderzoekt in hoeverre de gebeurtenis te wijten is aan een mechanische of een menselijke fout. Daarnaast wordt gesproken met getuigen van het drama.



Minuut stilte

De kermis startte op zaterdag 8 oktober. Het evenement duurt nog tot en met zondag 6 november. Naar aanleiding van het dodelijke voorval is vorige week besloten om de activiteiten tijdelijk op te schorten. Sinds zaterdag 15 oktober zijn bezoekers weer welkom. Bij de heropening werd wel een minuut stilte gehouden, ter nagedachtenis aan het slachtoffer.