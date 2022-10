Walibi Holland

Geheimen Walibi-spookhuis op straat: bezoeker filmt illegaal in Slaughterhouse

De geheimen van het nieuwe halloweenspookhuis van Walibi Holland liggen op straat. Een bezoeker heeft illegaal gefilmd in Slaughterhouse, de bloederige slachterij van de Halloween Fright Nights. In de regels staat dat video-opnames niet toegestaan zijn. Toch is het iemand gelukt om de volledige beleving te filmen.



De videomaker is Maxim Vanmullem uit het Vlaamse Oostende. Hij heeft stiekem gefilmd vanuit zijn jas voor zijn YouTube-kanaal Maxje.04. In het haunted house worden bezoekers hangend aan een vleeshaak door een slachthuis getransporteerd. Slachters met lugubere varkensmaskers nemen de slachtoffers onder handen.

Walibi is uiteraard niet blij met de beelden van het spookhuis, dat 20 tot 25 euro per persoon kost. "Wij hebben bij YouTube een verzoek ingediend om de video weg te halen", laat een woordvoerder aan Looopings weten. Dat is inmiddels gebeurd. De video staat nog wel op de website Streamable.