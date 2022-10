AnimaParc Occitanie

Frans pretpark blijft gesloten vanwege brandstoftekort

De brandstofcrisis in Frankrijk heeft ook gevolgen voor de pretparkwereld. Een attractiepark in Zuid-Frankrijk blijft dit weekend gesloten vanwege het landelijke benzinetekort. Medewerkers van AnimaParc Occitanie, gelegen in de buurt van Toulouse, zijn niet in staat om te reizen.



"Door brandstoftekorten kunnen onze teams dit weekend niet naar het park komen", valt te lezen in een verklaring op social media en de website van de bestemming. "Hierdoor is AnimaParc Occitanie genoodzaakt bij hoge uitzondering gesloten te blijven. Bedankt voor het begrip."

Het is de bedoeling om volgend weekend, op zaterdag 22 oktober, weer bezoekers te verwelkomen. Dan start najaarsevenement La Fiesta de Los Muertos. In Frankrijk wordt al een tijdje gestaakt bij olieconcerns. Veel tankstations kampen daardoor met enorme bevoorradingsproblemen.