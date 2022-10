Speelpark Oud Valkeveen

Eigenaar Speelpark Oud Valkeveen stelt voor om pretpark te verplaatsen

Wordt het Noord-Hollandse attractiepark Speelpark Oud Valkeveen in de toekomst verplaatst? Eigenaar Michael van de Kuit stelt de gemeente Gooise Meren voor om de regionale trekpleister af te breken en ergens anders weer op te bouwen. Op die manier zou parkeeroverlast tot het verleden behoren.



Van de Kuit doet zijn opvallende uitspraak in een brief aan burgemeester Han ter Heegde, die is doorgestuurd aan het Noordhollands Dagblad en De Gooi- en Eemlander. De vastgoedondernemer zegt "verliefd te zijn" op het pretpark, dus verkopen is geen optie. Een verhuizing zou wel tot de mogelijkheden behoren.

"Ik wil alles doen om het voor de volgende generaties te behouden, maar ik ben ook ondernemer", aldus Van de Kuit. "Als de gemeente zegt dat het park daar eigenlijk op de verkeerde plek zit, ben ik bereid het te verplaatsen naar het Naarderbos. Daar heb je geen parkeerproblemen."



Villa's bouwen

Mocht het inderdaad zover komen, dan stelt de eigenaar voor om op de huidige plek van Oud Valkeveen villa's te bouwen. "Alles is wat mij betreft bespreekbaar." De gemeente komt vooralsnog niet met een inhoudelijke reactie: men wil de discussie niet in de media voeren.



Van de Kuit steggelt ook al geruime tijd met het gemeentebestuur over verwaarloosde golfbanen in recreatiegebied Naarderbos. Nu is de maat vol. "Op een gegeven moment vraag je je toch af wat je nog aan het doen bent in een gemeente die je niet serieus neemt en nooit thuis geeft", schrijft de ondernemer.



Voorstel

Hij staat er naar eigen zeggen voor open om Golfbaan Naarderbos aan de overheid te verkopen. "Laat de gemeente maar met een voorstel komen, dan trek ik mijn handen er verder van af." Voormalig raadslid Jos de Lange (CDA) heeft zich inmiddels opgeworpen als conflictbemiddelaar.