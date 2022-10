Pairi Daiza

Foto's: grootste dierentuin van de Benelux viert Halloween met familie-entertainment

Dierenpark Pairi Daiza in België laat Halloween niet ongemerkt voorbijgaan. De grootste dierentuin van de Benelux concurreert niet met pretparken op het gebied van enge scare zones en lugubere spookhuizen. In plaats daarvan wordt er gefocust op familie-entertainment, met tientallen acteurs, dansers, zangers en muzikanten.



Zo kunnen bezoekers in koepeltent Grand Dome terecht voor muzikale optredens, hapjes en drankjes. Daarnaast zijn op vier plekken na zonsondergang shows met videoprojecties te zien. Op het meer in het hart van het park komen bijvoorbeeld vijf zeemonsters tevoorschijn uit de diepte, met behulp van een gigantische projectie op water.

Verder is gezorgd voor een hoop griezelige fotopunten. Pairi Daiza belooft in totaal 44 activiteiten en locaties, met dagelijks meer dan honderd artiesten. Gezien de grootte van het park is het onmogelijk om alle acts op één avond te bekijken. De festiviteiten, die afgelopen zaterdag van start gingen, duren nog tot en met zondag 6 november. Bezoekers zijn dagelijks welkom tot 21.00 uur.