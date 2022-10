Europa-Park

Europa-Park start ticketverkoop voor restaurantbeleving Eatrenalin

Eatrenalin, de nieuwe restaurantbeleving van Europa-Park, gaat volgende week open voor publiek. Vanaf vrijdag 4 november is het mogelijk om te eten in het attractierestaurant, waar gasten plaatsnemen op zogenoemde Floating Chairs. Vervolgens worden ze door verschillende ruimtes getransporteerd terwijl ze allerlei gerechten voorgeschoteld krijgen. Tickets zijn vanaf vandaag online verkrijgbaar.



De ervaring duurt zo'n honderd minuten. Eatrenalin werd ontwikkeld in samenwerking met zusterbedrijf Mack Rides. Het futuristische etablissement bevindt zich niet in het Duitse attractiepark zelf, maar in de buurt van viersterrenhotel Krønasår. Toegangsbewijzen voor Europa-Park zijn dan ook niet nodig om te dineren. Er rijden gratis shuttlebussen tussen Krønasår en het park.

De culinaire attractie telt acht scènes, die tot leven komen met behulp van multimedia-effecten. Dat zijn Lounge, Waterfall, Discovery, Ocean, Taste, Umami, Universe en Incarnation. Bezoekers kunnen kiezen tussen twee achtgangenmenu's: Red Dimensions en de vegetarische variant Green Dimensions. Het restaurant wordt gerund door chef Pablo Montoro uit Spanje, souschef Ties van Oosten uit Nederland en de Frans-Oostenrijkse chef pâtissière Juliana Clementz.



Hoogste niveau

Europa-Park noemt het "een spectaculaire zintuiglijke reis met nieuwe culinaire dimensies". "Zweef tussen buitengewone werelden en ervaar genot op het hoogste niveau." Het goedkoopste Eatrenalin-arrangement kost momenteel 195 euro per persoon, inclusief alcoholische en non-alcoholische drankjes. Daarnaast zijn er verschillende duurdere opties met bijvoorbeeld bijzondere champagnes en wijnen.



De locatie heeft een oppervlakte van 1600 vierkante meter. Per avond kunnen tweehonderd gasten verwelkomd worden. De volledige beleving is Engelstalig. Europa-Park waarschuwt dat Eatrenalin niet geschikt is voor kinderen. "Het is een productie van hoge kwaliteit, ontworpen voor een volwassen publiek en zonder enige vorm van vermaak voor kinderen."