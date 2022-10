Efteling

Efteling was in 2021 het op één na best bezochte attractiepark van Europa

Met 3,3 miljoen bezoekers in 2021 mag de Efteling zich het op één na best bezochte attractiepark van Europa noemen. Dat blijkt uit de jaarlijkse internationale ranglijst van de Themed Entertainment Association (TEA). Alleen het Disneyland Park van Disneyland Paris wist nog meer bezoekers te trekken. Daar kwamen vorig jaar 3,5 miljoen mensen over de vloer.



Europa-Park, goed voor drie miljoen bezoekers, moet genoegen nemen met een derde plaats. De vierde plek in de zogeheten Global Attractions Attendance Report is voor Tivoli Gardens in Denemarken (2,4 miljoen bezoekers). De bezoekerscijfers van het Spaanse pretparkresort PortAventura World (2,4 miljoen) worden niet gespecificeerd: het gaat om het totaal van de drie parken PortAventura Park, Ferrari Land en Caribe Aquatic Park.

Het enige Europese attractiepark dat verder boven de twee miljoen uitsteeg was het Italiaanse Gardaland, met 2,2 miljoen gasten. Het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris kwam in 2021 niet verder dan 1,9 miljoen bezoekers.



Veel last

Hoewel de bezoekersaantallen in alle grote Europese parken hoger liggen dan in 2020, hadden de trekpleisters vorig jaar nog heel veel last van de coronacrisis. Zo noteerde het Disneyland Park in 2019 nog 9,7 miljoen bezoekers. Europa-Park sloot dat jaar af met bijna 5,8 miljoen bezoekers, het Walt Disney Studios Park had er toen 5,2 miljoen.



Attractieparken berekenen hun bezoekersaantallen door dagelijks te tellen hoeveel mensen de poorten passeren. Het gaat dus niet om unieke personen: wie meerdere dagen in een park verblijft, wordt ook meerdere keren meegeteld.