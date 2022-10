Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo vernieuwt restaurant in tropisch regenwoud

Eén van de restaurants in Burgers' Zoo is vernieuwd. Het Arnhemse dierenpark heeft de afgelopen maanden het Bush Restaurant onder handen genomen, het etablissement in het overdekte tropische regenwoud Burgers' Bush. In de open keuken wordt voornamelijk Aziatisch straatvoedsel bereid.



Voor het nieuwe ontwerp en de vormgeving liet de dierentuin zich inspireren door de omliggende Bush. De serre aan de voorzijde is enkel met gaas gescheiden van het regenwoud. "Daardoor wordt de sfeer van de jungle als van nature het restaurant ingezogen", laat Burgers' Zoo weten.

Het doel van ontwerper Stef van Campen was om een eigentijds restaurant te creëren, met aandacht voor "gastbeleving, comfort, kwaliteit en service". Verder was er aandacht voor duurzaamheid. Zo realiseerde men zonnepanelen, led-verlichting en een warmte-koude-opslaginstallatie.



Personeelskleding

De nieuwe personeelskleding is bovendien gemaakt van gerecycled plastic. Deze week vindt de officiële heropening van het Bush Restaurant plaats. De locatie kan ook afgehuurd worden door zakelijke gezelschappen.