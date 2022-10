Avonturenpark Hellendoorn

Video: Avonturenpark Hellendoorn laat bezoekers op zombies schieten

Bezoekers van Avonturenpark Hellendoorn kunnen op zombies schieten in een nieuwe horrorattractie. Tijdens halloween-evenement Screams, op drie zaterdagen in oktober, presenteert het Overijsselse pretpark de beleving Zombie Attack. Dit weekend was de interactieve walkthrough voor het eerst geopend. Een videoreportage toont hoe het concept werkt.



Het parcours bevindt zich op het terrein van het Aquaventura Slidepark. Volgens het verhaal heeft een grote explosie een sloopterrein verwoest. De medewerkers zijn veranderd in bloeddorstige zombies. Militairen, die de strijd tegen de ondoden te verliezen, delen speciale laserpistolen uit aan de gasten.

De monsters kunnen tijdelijk uitgeschakeld worden door op ze te schieten. Het laatste gedeelte van de walkthrough wordt afgelegd zonder pistool. Een ticket voor Zombie Attack kost 5 euro. Ook nieuw is de gratis walkthrough Scary Corn, een korte route aangekleed als een duister maisveld.



Spookhuizen

Voor de bestaande spookhuizen Horror Hotel, Death Lab en Witch House, die ook voorbijkomen in de video, moet 4 euro bijbetaald worden. Daarnaast keerden de vier scare zones Red Thirst, Dragon Fear, Freak Circus en Pirates Bay terug. Screams vindt dit jaar nog plaats op zaterdag 22 en zaterdag 29 oktober.