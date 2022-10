Plopsaland De Panne

Zien hoe anderen schrikken? Plopsaland hangt webcam op in spookhuis

Plopsaland De Panne geeft thuisblijvers de kans om mee te kijken in een spookhuis. Het nieuwe haunted house The Cabin is voorzien van een webcam. Tijdens de Halloween Scare Nights is het mogelijk om via een livestream op YouTube te volgen hoe bezoekers schrikken in één van de scènes.



De zogenoemde Scare Cam brengt een bloederig keukentje in beeld, waar waaghalzen onder andere afgehakte ledematen passeren. Het gratis spookhuis is operationeel op zaterdag 15, zaterdag 22, zaterdag 29, zondag 30 en maandag 31 oktober, van 18.00 tot 22.00 uur.

The Cabin bevindt zich boven een restaurant in parkdeel Heidiland, bij houten achtbaan Heidi The Ride. Het verhaal gaat over een hostel in de bergen, waar ooit vijf jongeren op mysterieuze wijze verdwenen zijn. Het is onduidelijk wat er met hen is gebeurd.