Walibi Holland

Walibi Holland kondigt winteropening officieel aan: Bright Nights - Rides & Lights

Walibi Holland heeft voor het eerst officieel bevestigd dat de poorten opengaan in de winter. Normaal gesproken is het attractiepark dicht van begin november tot eind maart, maar komende winter zijn bezoekers welkom in de kerstvakantie. De officiële titel van het nieuwe winterevenement luidt Bright Nights - Rides & Lights, een knipoog naar de populaire Fright Nights in oktober.



Het pretpark zal toegankelijk zijn van maandag 26 december tot en met zondag 8 januari, met uitzondering van zaterdag 31 december en zondag 1 januari. Ook op kerstavond en eerste kerstdag - zaterdag 24 en zondag 25 december - blijft het park dus dicht. In totaal duren de Bright Nights twaalf dagen, steeds van 12.00 uur tot 20.00 uur.

De naam en het thema lekten vorige maand al uit via Looopings. Inhoudelijk laat Walibi nog weinig los over de winteropenstelling. In een interne memo licht directrice Mascha Taminiau alvast een tipje van de sluier op. "Van 12.00 tot 20.00 uur kun je helemaal losgaan in onze supergave attracties, glühwein drinken of oliebollen eten", schrijft ze.



Op schoot

Bezoekers kunnen ook op schoot zitten bij de Kerstman en blijven slapen in vakantiepark Walibi Village. "En zeker weten kijk je je ogen uit naar te gekke lichten in het park." Het is de bedoeling om al tijdens de halloweenperiode hier en daar aandacht te besteden aan het initiatief. "Want onze gasten hebben natuurlijk nog geen idee dat ze ook tijdens kerst een toffe dag kunnen beleven."



Entreeprijzen voor het kerstseizoen zijn nog niet bekend. Walibi zegt ook nog niks over het specifieke attractieaanbod en de geldigheid van abonnementen. Halloween duurt nog tot en met zondag 30 oktober. Daarna heeft men dus acht weken om de Bright Nights op te tuigen.