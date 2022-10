Walibi Holland

Walibi Holland werkt aan nieuw familiegebied: terrein bouwrijp gemaakt

Walibi Holland is bijna klaar voor de komst van een nieuwe attractie. De restanten van de kartbaan, die al sinds 2018 dicht is, werden de afgelopen weken volledig opgeruimd. Inmiddels zijn het asfalt, de lantaarnpalen, een controlehuisje en het voormalige station verdwenen. Achter de bouwhekken ligt momenteel alleen nog een grote zandvlakte.



In 2023 moet de uitbreiding af zijn, blijkt uit een aangevraagde bouwvergunning. De gemeente Dronten heeft de benodigde omgevingsvergunning ondertussen verleend. Nu het terrein bouwrijp is gemaakt, kan binnenkort gestart worden met de funderingen. Walibi liet tot nu toe alleen los dat er een familiegebied gerealiseerd wordt.

De ingang van de in 2021 geïntroduceerde halloweenattractie The Final Hideout bleef wel intact. Mogelijk gaat de walkhtrough met bloeddorstige zombies in de toekomst weer open. Dit jaar is de beleving geen onderdeel van het halloweenaanbod.



Kerstvakantie

De komende acht weken kunnen de bouwwerkzaamheden niet van dichtbij gevolgd worden: vandaag is de laatste openingsdag van het reguliere seizoen. In de kerstvakantie gaan de poorten wel weer open voor een nieuw winter-evenement: Bright Nights - Rides & Lights.