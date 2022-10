Efteling

Deze nummers worden gespeeld tijdens Efteling in Concert in Den Bosch, Rotterdam en Antwerpen

Tijdens Efteling in Concert speelt het 65-koppige Metropole Orkest de melodieën van bijna alle bekende Efteling-attracties. Zaterdagmiddag vond de première van de concertreeks plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Het publiek werd 75 minuten lang ondergedompeld in Efteling-sferen. In totaal zijn er zes voorstellingen in de periode tot en met januari 2023, in Den Bosch, Rotterdam en Antwerpen.



De show begint met de muziek van Raveleijn (Joost en Halina), Symbolica en De Zes Dienaren; het sprookje van Langnek. Daarna volgen drie nummers van Baron 1898: De Witte Wieven, Hoogmoed Komt Voor Den Val en Rijksmijn Baron 1898. Na De Zes Zwanen is Fata Morgana aan de beurt, met de vier tracks Eastern Jails, Harem, The Harbour en Jungle.

Opnieuw klinkt een klein stukje Raveleijn (Desolaat), gevolgd door de klanken van het Kastelenrijk en het Wonderwoud uit Droomvlucht. Het deuntje van De Indische Waterlelies zorgt voor een vrolijk intermezzo, waarna de heldhaftige en epische muziekstukken van Vogel Rok en Joris en de Draak elkaar opvolgen. Danse Macabre, de muziek van het verdwenen Spookslot, kreeg een prominente plek.



De Magische Klok

Het nummer By the Sleepy Lagoon zullen Efteling-fans kennen van De Magische Klok uit het Sprookjesbos én de hoofdmelodie van fonteinenspektakel Aquanura. Eén compositie uit de lijst is niet afkomstig van een attractie of sprookje: de soundtrack van theaterproductie Caro.



Het laatste gedeelte van het concert werd ingeruimd voor Villa Volta, De Vliegende Hollander en Archipel en Sirocco uit het nieuwe themagebied Wereld van Sindbad, met de vier werken Roep Om Avontuur, Hijs De Zeilen, Varen Op De Sterren en Storm Op Zee. Vijf Raveleijn-nummers vormen het slot: Magische Spreuk Halina, De Wachters, Helden, Entree Ruiters, Finale Ruiters en Slot.



Carnaval Festival

Er is geen pauze tijdens Efteling in Concert. Ook wordt er niet gesproken en niet gestopt voor applaus: alle nummers volgen elkaar in hoog tempo op. Een handjevol bekende Efteling-muziek heeft de show niet gehaald, zoals de melodieën van Carnaval Festival, Fabula, Max & Moritz, de Gondoletta en sprookjes als Assepoester en Het Meisje met de Zwavelstokjes.



Tijdens het luisteren kunnen bezoekers kijken naar speciaal voor het concert gemaakte kunstzinnige beelden, bestaand uit honderden uitgesneden houten laagjes. Regisseur Jerom Fischer koos voor silhouetten en schaduwen die de muziek ondersteunen. "Mijn doel was niet zomaar beelden uit het park te verzamelen, maar een geheel eigen stijl te ontwikkelen die ruimte laat voor de magie van herinneringen", zegt hij.



Entertainment

Concertgangers worden vermaakt met een heleboel Efteling-entertainment. Zo waren zaterdag Pardoes, Pardijn, Droomvlucht-elfjes, Klaas Vaak, Roodkapje, Fakir, De Heks van Vliegensvlug, Raveleijn-ruiters en een Holle Bolle Gijs aanwezig. Bij de première kregen het orkest, kamerkoor Pa'dam en dirigent Maurice Luttikhuis na afloop een staande ovatie.