Efteling

Video: eekhoorn uit 4D-film Fabula is nu te ontmoeten in de Efteling

Bezoekers van de Efteling komen in de herfstvakantie een personage uit de attractie Fabula tegen. In de wachtrij voor de 4D-bioscoop verschijnt meermaals per dag de eekhoorn uit de 4D-film, uitgevoerd in de vorm van een nieuwe handpop.



Het karakter wordt tot leven gewekt door een poppenspeelster. Zij bedient de mond en de ogen van het dier met behulp van een hendel. De actrice verzorgt ook de stem. In principe zit de eekhoorn op een decorstuk, maar ze kan ook dichterbij komen.

De aanvangstijden van de act worden niet bekendgemaakt. Fabula opende in 2019 als de vervanger van PandaDroom. De film werd geproduceerd door de Britse studio Aardman Animations. Efteling-ontwerper Jeroen Verheij was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de personages.