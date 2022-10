Europa-Park

Borden in Europa-Park waarschuwen bezoekers nu ook voor prikkels

Europa-Park heeft de opzet van waarschuwingsborden bij attracties gewijzigd. Voortaan laat het Duitse pretpark niet alleen zien welke regels er gelden en in hoeverre een attractie geschikt is voor mensen met een beperking. Op borden wordt tegenwoordig ook aangegeven welke prikkels bezoekers zullen ervaren.



Onder het nieuwe kopje "stress en spanning" laat Europa-Park van tien verschillende punten zien of er nauwelijks, een beetje of veel sprake van zal zijn. Het gaat om lichteffecten, harde geluiden, geureffecten, rookeffecten, g-krachten, duisternis, schrikeffecten, hoogteverschillen, claustrofobie en watereffecten.

Op die manier hoopt men hooggevoelige personen of personen met een autistische stoornis tegemoet te komen. Dat werkt, blijkt uit een reactie op social media. "In attractieparken zijn er voor mij duidelijke grenzen, waardoor ik steeds ben aangewezen op beschrijvingen van anderen", schrijft een autistische twitteraar. "Hulde voor Europa-Park, waar tegenwoordig ook prikkels worden aangeduid."