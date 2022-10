Disneyland Paris

Nederlandse Disney-ontwerper vertelt over Frozen-uitbreiding Disneyland Paris

Nederlander Michel den Dulk (42) is creatief verantwoordelijk voor de toekomstige expansies van het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris. Het park wordt de komende jaren uitgebreid met verschillende nieuwe themagebieden, waaronder een Frozen-gedeelte. In een podcastaflevering licht ontwerper Den Dulk alvast een tipje van de sluier op.



Het Nederlandse tekentalent schoof aan bij de podcast D-Tales, voor een interview van meer dan 140 minuten. Den Dulk, die in het verleden ook voor de Efteling en Europa-Park werkte, liet meer dan tien jaar geleden vrienden en familie achter om een nieuw leven te beginnen in de Verenigde Staten. Hij legt uit hoe hij precies bij The Walt Disney Company terecht is gekomen en met wat voor Disney-projecten hij zich tot nu toe heeft beziggehouden.

Ook vertelt de ontwerper meer over het ontwerpproces: wie bepaalt welke attracties en themawerelden er gebouwd gaan worden? Hoeveel vrijheid hebben Disney-imagineers en hoe gaan ze te werk? En hoe is het om met Disney-grootheden als Tony Baxter en wijlen Marty Sklar om te gaan?



Landschap

Den Dulk heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het ontwikkelen van Frozen-attracties. Na een bootjesdarkride in het Amerikaanse Disney-park Epcot (2015) gaat volgend jaar een Frozen-gedeelte van zijn hand open in Hong Kong Disneyland. Later volgt iets vergelijkbaars in Disneyland Paris. Van kopiëren en plakken is niet altijd sprake, zo benadrukt Den Dulk, omdat steeds rekening gehouden moet worden met het omliggend landschap.



In Parijs zorgt hij voor "een aantal unieke aspecten". De Frozen-uitbreiding is daar onderdeel van een omvangrijk masterplan, waarbij het volledige Studios Park uiteindelijk een nieuwe opzet en uitstraling moet krijgen. "Het idee is dat je het park kunt zien in verschillende stappen bij het maken van een film, naarmate je dat park in loopt", aldus Den Dulk. "Denk aan het ontstaan van de film, het uitkomen van de film in een theater. En je hebt dan het stappen in de wereld van de film zelf."



Spookhuis

De Nederlander onthult verder dat de attractie geen verwijzingen zal bevatten naar de vervolgfilm Frozen II uit 2019, omdat de voorbereidingen voor het project al in een vergevorderd stadium waren toen de film uitkwam. Tot slot laat hij zich uit over kritiek van fans en over zijn ambities. Den Dulk geeft aan dolgraag eens een spookhuis te willen ontwerpen. Hij volgt de ontwikkeling van spookattractie Danse Macabre in de Efteling naar eigen zeggen op de voet.