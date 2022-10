Walibi Holland

Fright Nights in Walibi op drie dagen uitverkocht: zo'n 20.000 bezoekers verwacht

De Halloween Fright Nights in Walibi Holland zijn al op drie van de twaalf dagen uitverkocht. Voor vandaag, zaterdag 15 oktober, kunnen geen entreekaarten meer gekocht worden. Ook de spookhuizen en walkthroughs zitten vol. Daarnaast is de ticketverkoop voor zaterdag 22 en zaterdag 29 oktober uitgeschakeld.



Volgens interne documenten verwacht Walibi vandaag ongeveer 19.000 bezoekers. Of dat aantal klopt, valt niet te controleren. Vorige week zaterdag werd intern gerekend op 15.000 bezoekers. Op social media liet Walibi toen weten dat het evenement "voor 90 procent uitverkocht" was.

In het verleden tikte Walibi op Fright Nights-dagen 23.000 bezoekers aan. Kennelijk ligt de capaciteit tegenwoordig lager. Vorig jaar waren de Halloween Fright Nights op elf van de twaalf dagen volledig uitverkocht, maar toen werden vanwege de coronacrisis een stuk minder bezoekers binnengelaten.



Blij mee

Een woordvoerder kan de aantallen niet bevestigen. "Maar de ticketverkoop gaat hard en daar zijn we uiteraard heel blij mee", laat hij weten. "Wie nog langs wil komen, moet er snel bij zijn." Na dit weekend vinden de Halloween Fright Nights nog plaats op acht dagen: alle donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen tot en met 30 oktober.



De toegangsprijs verschilt per dag, afhankelijk van de verwachte drukte. Op dit moment schommelt het tarief tussen 36,50 en 45 euro. Op de maandagen, dinsdagen en woensdagen in de herfstvakantie gaat Walibi open zonder Fright Nights. Er is dan wel entertainment voor kinderen, onder de noemer Halloween Spooky Days. Bezoekers kunnen op die dagen al voor 29,50 euro naar binnen.