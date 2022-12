Zoo Planckendael

Lichtgevende insecten nemen Zoo Planckendael over

Bezoekers van Zoo Planckendael lopen in december en januari tussen de lichtgevende insecten. De Belgische dierentuin organiseert in de winterperiode opnieuw een lichtfestival. Waar bezoekers vorig jaar nog konden kijke naar lichtsculpturen van dinosaurussen, staat het evenement dit keer in het teken van insecten.



Het initiatief, georganiseerd onder de vlag van China Light Festival, wordt Giant Bugs and Those That Eat Them genoemd. Bezoekers wandelen onder meer door een enorme bijenkorf en tussen de poten van een gigantische spin. Het park noemt het "een unieke kans om op een bijzondere manier kennis te maken met de wondere wereld van insecten".

Vorig jaar was zusterpark Zoo Antwerpen ook het toneel van een lichtfestival, toen in de sfeer van Alice in Wonderland. Zoo Planckendael kiest dus voor een tweede editie, maar in Antwerpen zijn geen lichtkunstwerken meer te vinden. Een woordvoerster noemt de onzekerheid rond "het corona- en energieklimaat" als reden. "De investering en logistieke onderneming die bij zo'n lichtfestival komt kijken, is stevig."



Restaurant

Tijdens Giant Bugs and Those That Eat Them gaat Zoo Planckendael om 16.00 uur dicht voor reguliere gasten. Tussen 16.00 en 18.00 uur is alleen restaurant Toepaja toegankelijk. Daarna gaat het lichtfestival van start. Er moeten aparte kaarten voor aangeschaft worden, voor 19 euro per persoon. Abonnementhouders krijgen korting. Een combiticket inclusief een dagbezoek aan het park kost 33,75 euro.