Disneyland Paris

Tankstation op terrein Disneyland Paris gesloten vanwege brandstofcrisis

Toeristen die naar Disneyland Paris reizen, moeten rekening houden met brandstoftekorten. Vanwege de brandstofcrisis in Frankrijk zijn veel tankstations gesloten. Ook het benzinestation op het Disney-terrein is momenteel dicht voor het grote publiek.



Alleen hulpdiensten kunnen er tot nader order terecht voor brandstof. Het landelijke tekort ontstond eind september. Toen riep een vakbond werknemers van olieconcerns op om het werk neer te leggen, om op die manier een loonsverhoging af te dwingen.

Enkele dagen geleden bleek dat de ANWB al zo'n honderd meldingen had ontvangen van Nederlanders die gestrand zijn bij Franse pompen. Nederlandse automobilisten wordt aangeraden om met een volle tank de grens over te gaan en te tanken waar dat mogelijk is, in plaats van te wachten tot de tank bijna leeg is.



Parkeerterrein

Het station bij Disneyland Paris, dat officieel Esso Euro Disney 1 heet, is normaal gesproken 24 uur per dag geopend. De benzinepomp bevindt zich bij de uitgang van het parkeerterrein, pal naast Disney's Hotel Santa Fe.