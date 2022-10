Efteling

Efteling deelt ontwerp van vernieuwd entreegebied Eiland van de Vijf Zintuigen

Het vernieuwde entreegedeelte van de Efteling gaat Eiland van de Vijf Zintuigen heten. De komende maanden wordt het voormalige Dwarrelplein getransformeerd tot een gebied met knusse wandelpaadjes, vijvers en veel groen. Daarachter verrijst het zeven verdiepingen tellende Efteling Grand Hotel. Vandaag deelt de Efteling een nieuw ontwerp.



De naam van het gebied is uiteraard een verwijzing naar het bestaande entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden voor het hotelcomplex officieel gestart. Achter de hoofdingang is circa 10.000 kubieke meter zand afgegraven.

"De komende dagen worden er 380 palen met een totale lengte van 6 kilometer de grond ingeboord, waar 2500 kubieke meter beton overheen wordt gestort voor de fundering", laat de Efteling weten. Het Efteling Grand Hotel wordt de eerste permanente verblijfsaccommodatie binnen de grenzen van het attractiepark. De opening moet in 2024 plaatsvinden.



Kaft van een boek

Het nieuwe Eiland van de Vijf Zintuigen gaat volgens de Efteling "fungeren als de kaft van een boek". "Het is de start en het einde van alle bezoeken in het hart van de Wereld vol Wonderen." Daarbij moet het plein "een verrassende groene pleisterplaats" worden. "Lopend over het plein geeft de beplanting in de vorm van bomen, heesters en vaste planten steeds meer prijs van het nieuwe hotel."



Bezoekers betreden het park straks via een 9 meter hoge en 16 meter brede arcadeboog in het hotel. Hoofdontwerper Sander de Bruijn deed inspiratie op bij één van de kleinste taferelen in het park: Zwaan Kleef Aan, sinds 1958 te vinden op het Anton Pieckplein.



Zwaan Kleef Aan

"De klok en de decoratieve ornamentiek van het interieur van Zwaan Kleef Aan zien we terug in het gevelbeeld van het Efteling Grand Hotel", aldus De Bruijn. "In een later stadium zien we die inspiratie bijvoorbeeld ook terug in de vloeren en het kleurgebruik." De ontwerper noemt het hotel "een ode aan de Efteling, waar het verleden en heden samenkomen".



Verder is sprake van invloeden van architectuur uit Scandinavië, legt De Bruijn uit. "De zandsteen-ornamenten, het schoon metselwerk en de patina daken gaan een prachtig kleurenpalet vormen met het aanwezige bos en het water." Het zwembad in de kelder gaat Bron van de Eeuwige Jeugd heten.



Treinstation

Op de tekening is ook een nieuw station voor de Stoomtrein zichtbaar, maar dat wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk een treinstation gaat komen. "Dit is puur ter impressie", meldt de Efteling. "We hebben geen plannen om hier ook daadwerkelijk een stationnetje te bouwen."