Foto's: groot onderhoud bij Villa Volta in de Efteling

Hugo van den Loonsche Duynen heeft bouwvakkers op bezoek. Efteling-attractie Villa Volta, het vervloekte landhuis van de roverhoofdman, blijft deze week gesloten voor groot onderhoud. Er worden onder meer delen van het dak vervangen. Ook vindt er schilderwerk plaats aan het exterieur.



De witte dame op de gevel is van haar plek gehaald voor een opknapbeurt. Verder zijn deze week verschillende apparaten uit de attractie getakeld. Bij een zijgevel wordt een steiger opgebouwd. In de overdekte wachtrij zijn de geitenvellen, die in vier talen uitleg geven over het verhaal, van de muur gehaald.

Binnen wordt eveneens gewerkt, al is niet helemaal duidelijk wat daar precies gebeurt. Dat heeft de Efteling niet bekendgemaakt. Tot en met vrijdag 14 oktober is het statige onderkomen niet toegankelijk. Vanaf zaterdag 15 oktober ontvangt Hugo weer gasten.