Influencers aanwezig bij Halloween Spooky Days in Walibi Holland

Walibi Holland heeft verschillende influencers uitgenodigd voor meet-and-greets tijdens de Halloween Spooky Days. In de herfstvakantie wordt het kindvriendelijke griezelevenement opgeluisterd door enkele bekende vloggers en tiktokkers. Ze komen langs op dagen dat er 's avonds geen Halloween Fright Nights op de planning staan.



Zo kunnen jonge bezoekers op maandag 17 oktober Jessie van Wieren ontmoeten. Hij heeft ruim 530.000 volgers op TikTok. Vlogger Bibi, goed voor 830.000 YouTube-abonnees, is te gast op dinsdag 18 oktober. Op woensdag 19 oktober is Djamila Verhoef in Walibi, beter bekend als MeisjeDjamila. Ze verzamelde tot nu toe 1,4 miljoen TikTok-volgers en 1,5 miljoen YouTube-abonnees.

Ook in de week erna staan de Halloween Spooky Days in het teken van influencers. Esmee Joanna, die onlangs vierde dat ze een miljoen volgers heeft behaald op TikTok, komt op maandag 24 oktober naar het pretpark. Op dinsdag 25 en woensdag 26 oktober krijgt Walibi bezoek van de leden van het TikTok-account Vijftal.



Entreeprijs

Meet-and-greets met de jeugdhelden zijn inbegrepen bij de entreeprijs. De aanvangstijd wordt later bekendgemaakt. Walibi is op de zes dagen in de herfstvakantie geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Op andere dagen zijn bezoekers welkom tot 23.00 uur. Dan stoppen de Spooky Days om 17.00 uur, waarna om 18.00 uur de Fright Nights losbarsten.