Ouwehands Dierenpark Rhenen

Zorgen om energierekening Ouwehands Dierenpark: 'Dierenwelzijn in het geding'

Een torenhoge energierekening speelt Ouwehands Dierenpark parten. Door de energiecrisis is de dierentuin in Rhenen dit jaar drie keer zo veel kwijt aan gas en electra dan gewoonlijk. Dat vertelt directeur Robin de Lange in een interview. Volgens hem lopen de kosten zo hoog op dat het dierenwelzijn in gevaar komt.



In Ouwehands Dierenpark zijn onder andere tropische vissoorten te vinden, die alleen kunnen overleven in warm water. "Daar moet je blijven verwarmen dus daar kun je ook niet op besparen", zegt De Lange in gesprek met Goedemorgen Nederland van omroep WNL.

Ook bij bijvoorbeeld de zes gorilla's in het park moet permanent gestookt worden: zij gedijen het best bij een temperatuur van 26 graden. Geld besparen kan bijvoorbeeld wel door verblijven anders in te richten. "Zodat die lokaler verwarmd kunnen worden en er ook gas bespaard wordt."



Steun

Normaal gesproken is het park ongeveer 400.000 euro kwijt aan gas en electra. "En ik denk dat we dit jaar op 1,2 miljoen uitkomen", aldus de directeur. Hij rekent op een financiële bijdrage uit Den Haag. "Er is hier dierenwelzijn in het geding dus ik denk dat daar wel steun zal komen." Die is echter nog niet toegezegd.