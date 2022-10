Efteling

Efteling gaat virtuele wachtrij testen bij Carnaval Festival

De Efteling gaat werken met een virtueel wachtsysteem bij Carnaval Festival. Vanaf maandag 14 november is het in principe niet meer mogelijk om zomaar aan te sluiten in de wachtrij voor de bekende attractie. Bezoekers moeten dan eerst plaatsnemen in een digitale rij, via de Efteling-app. Ze krijgen een seintje als ze aan de beurt zijn.



Het is de bedoeling dat gebruikers zichzelf in de tussentijd vermaken in de buurt van de attractie, om vervolgens nog maar heel even in de fysieke rij te hoeven staan. Wie geen smartphone heeft, kan speciale ticketautomaten gebruiken.

De virtuele wachtrij blijft naar verwachting tijdens de volledige Winter Efteling actief, bij wijze van test. Het winterseizoen duurt tot en met zondag 5 maart 2023. Alleen op rustige momenten wordt het systeem uitgeschakeld.



Ervaringen

Hetzelfde concept werd eerder al getest bij de Monorail in het Volk van Laaf en De Oude Tufferbaan. De resultaten van die experimenten zijn nooit openbaargemaakt. Wel laat de Efteling weten: "De ervaringen die we toen hebben opgedaan, nemen we natuurlijk ook mee in de uitvoer van deze pilot bij Carnaval Festival."



De virtuele wachtrij werkt niet als een reserveringssysteem: gebruikers kunnen zelf geen tijdvak kiezen. In de app wordt automatisch de eerstvolgende plek geselecteerd. Dan verschijnt direct de verwachte virtuele wachttijd. De Efteling hoopt dat bezoekers vervolgens iets in de omgeving gaan doen, zoals winkelen en eten op de nabijgelegen Warme Winter Weide.