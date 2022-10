Bobbejaanland

Video: dit zijn de drie nieuwe spookhuizen van Bobbejaanland

Bobbejaanland heeft het halloweenaanbod dit jaar fors uitgebreid. Naast vier bestaande spookhuizen investeerde het Vlaamse pretpark in drie nieuwe exemplaren. Dat brengt het totale aantal haunted houses op zeven stuks. Geen enkel ander attractiepark in België komt daarbij in de buurt.



Spookhuis Monastery werd gebouwd op de oude plek van de iconische Bobbejaanland-windmolen, die in 2017 is afgebroken. In samenwerking met de Nederlandse Leisure Expert Group verrees er een duister klooster. Aanwezigen krijgen te horen dat ze tot bezinning kunnen komen, maar in werkelijkheid lopen ze angstaanjagende nonnen tegen het lijf.

In de gedetailleerde decors worden bezoekers meermaals op het verkeerde been gezet door figuren waarvan het de vraag is of ze levend zijn of niet. De wandeltocht eindigt met een bloederig offerritueel.



Vervanger

De Leisure Expert Group ontwikkelde eveneens Corp Pest Control, de vervanger van het in 2021 geïntroduceerde spookhuis Corp. "We waren vorig jaar eerlijk gezegd niet tevreden over dat huis", vertelde Bobbejaanland-directeur Yves Peeters zaterdag bij een perspresentatie. "Nu hebben we het spookhuis op niveau weten te krijgen."



De verhaallijn, looproute, decors en acteurs zijn anders dan voorheen. Het nieuwe verhaal draait om de open dag van een bedrijf dat pesticide produceert. Gasten worden gedesinfecteerd, waarna ze een kijkje mogen nemen in terraria met huiveringwekkende dieren. Als plotseling het alarm afgaat, blijken de gemuteerde beesten te zijn ontsnapt.



Hoogtepunt

Het nieuwe haunted house Alice in Horrorland wordt gepresenteerd als het hoogtepunt van Halloween in Bobbejaanland. In het overdekte themadeel Kinderland komt het bekende Britse kinderverhaal tot leven, maar wel met een lugubere twist.



In de twee verdiepingen tellende beleving moeten waaghalzen zelf de weg zien te vinden in Wonderland, terwijl ze opgejaagd worden door bekende karakters als de Hoedenmaker, de Maartse Haas, de Hartenkoningin en Alice zelf. Voor het grootste spookhuis uit de geschiedenis van het pretpark bundelden de bedrijven Del Dracco Entertainment, The Smile of Experience en Kabuki hun krachten.



1 miljoen euro

In totaal stak Bobbejaanland dit jaar 1 miljoen euro in de halloweenperiode, die langer duurt dan ooit. Er kan Halloween gevierd worden tot en met zondag 13 november. Toegangskaarten voor de spookhuizen kosten 5 tot 8 euro per stuk. Er zijn ook combitickets beschikbaar.



Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van tijdvakken, kunnen de wachttijden oplopen tot zestig minuten per huis. Wie alles wil beleven zonder te wachten, kiest een Horror Pass van 55 euro. De rijen gaan één uur voor sluitingstijd van het park dicht.