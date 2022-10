Efteling

Foto's: Efteling-fan bouwt kasteel van Doornroosje na in zijn achtertuin

Het kasteel van Doornroosje uit de Efteling is nagebouwd in Zuid-Holland. Efteling-fan Arthur van Eeden (42) heeft het bouwwerk nagemaakt in zijn achtertuin in Zoetermeer, op schaal 1:6. Hij was er maanden mee bezig. Het handgemaakte slot is 1,6 meter hoog en 1,8 meter breed.



Van Eeden bouwde zeven jaar geleden al een Doornroosje-kasteel op dezelfde locatie. "Maar die begon te rotten omdat de daken van hout waren gemaakt", vertelt de maker aan Looopings. "Bovendien was dat kasteel kleiner en minder realistisch."

Voor een nieuwe, weerbestendige versie werd gekozen voor een stevigere opzet: een gewapende betonplaat en een houten geraamte met gestucte isolatieplaten. "Alle torens en onderdelen heb ik los van elkaar gemaakt en ter plekke aan elkaar gekoppeld. De daken waren het meeste werk."



Gemeten

Van Eeden heeft via de gemeente ooit bouwtekeningen van het kasteel in handen gekregen. Hij gebruikte ook foto's, bijvoorbeeld om het stucwerk na te bootsen. "En ik heb gemeten in de Efteling."



Maar waarom het kasteel van Doornroosje? "Al vanaf dat ik 6 jaar was, ben ik gefascineerd door dit kasteel. Het is zo Piecks en Eftelings, het zorgt elke keer weer voor een speciaal gevoel wanneer je het Sprookjesbos in wandelt en dit kasteel doemt op in de verte." Het hobbyproject is nog niet helemaal af: volgend jaar wil de Efteling-fan naast de burcht een grote waterval realiseren.