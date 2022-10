Walibi Belgium

Walibi Belgium weer duurste pretpark van het land: 50 euro voor een ticket

Plopsaland De Panne is dit najaar niet langer het duurste attractiepark van België. Tijdens Halloween neemt Walibi Belgium de koppositie weer over. Vorige maand werd bekend dat Plopsaland de maximale entreeprijs verhoogd had naar 45,50 euro per persoon, iets meer dan het tarief van Walibi. Daar kostte een kaartje toen maximaal 45 euro.



Maar zodra in Walibi Belgium het halloweenseizoen losbarst, stijgt ook daar de toegangsprijs. De entreeprijs verschilt per dag, afhankelijk van de openingstijden en de verwachtte drukte. Op zaterdag 22, zaterdag 29 en zondag 30 oktober en vrijdag 4 en zaterdag 5 november vraagt men 48 euro voor een kaartje.

En het kan nog duurder, want op maandag 31 oktober en dinsdag 1 november kost een regulier ticket 50 euro per persoon. Nooit eerder was Walibi Belgium zo duur. Van zondag 23 oktober tot en met vrijdag 28 oktober en op woensdag 2, donderdag 3 en zondag 6 november bedraagt de toegangsprijs nog wel 45 euro.



100 euro

Walibi Belgium kwam de afgelopen weken vaker in het nieuws met prijsverhogingen. Zo worden voorrangspassen tijdens Halloween fors duurder, met prijsstijgingen tot 100 procent. Een vip-abonnement voor seizoen 2023 kost op dit moment 100 euro meer dan voorheen.