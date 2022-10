Bobbejaanland

Foto's: brandweerkorpsen oefenen reddingsoperaties in Bobbejaanland

In Bobbejaanland heeft dinsdag een grote brandweeroefening plaatsgevonden. Vier brandweerregio's uit de omgeving waren te gast in het Vlaamse pretpark om reddingsoperaties te trainen. Het ging daarbij om oefeningen op hoogte. Bobbejaanland was op dat moment gesloten voor publiek.



Aan de trainingsdag deden de brandweerregio's Kempen, Rivierenland, Vlaams-Brabant West en Antwerpen mee, aangevuld met twee verpleegkundigen. Er werden vier scenario's gesimuleerd: bij frisbee Sledge Hammer, overdekte achtbaan Revolution, overdekte waterbaan Indiana River en hangende achtbaan The Dreamcatcher.

Bij Sledge Hammer was zogenaamd een medewerker vast komen te zitten op circa 30 meter hoogte. In het Revolution-gebouw kregen hulpverleners de opdracht om een passagier te evacueren uit een vastgelopen trein.



Kettinglift

Bij The Dreamcatcher werd nagebootst dat een personeelslid onwel was geworden bovenaan de kettinglift. Diegene moest vervolgens horizontaal geëvacueerd worden. In Indiana River oefende men wat er zou gebeuren als iemand voorover naar beneden zou vallen vanaf een lift.



Bobbejaanland stelt het park regelmatig beschikbaar voor grote en kleine brandweeroefeningen. "Het is van belang om regelmatig op niet-alledaagse, uitdagende objecten te kunnen oefenen, om zo onze technieken up-to-date te houden", meldt brandweerregio Kempen.