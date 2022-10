Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark overweegt toevoeging van koala's

Wordt Ouwehands Dierenpark de eerste dierentuin in Nederland met koala's? Het park in Rhenen maakt achter de schermen plannen voor de bouw van een koalaverblijf. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde podcast Zoo Inside. Directeur Robin de Lange kan het bericht niet bevestigen.



"Ondanks de energiecrisis zijn we zeker bezig met de toekomst van Ouwehands Dierenpark", vertelt De Lange aan Looopings. "We hebben een aantal mooie plannen, maar die zijn niet definitief en nog niet goedgekeurd."

Behoren koala's tot de mogelijkheden? "Geen commentaar. Als we iets bekend kunnen maken, brengen we dat zelf naar buiten." De directeur wil wel kwijt dat de dierentuin het liefst bedreigde diersoorten toevoegt. "Zoals natuurlijk ook het geval was bij de reuzenpanda's."



Leefgebied

Koala's voldoen aan die eis: in Australië heeft de diersoort begin dit jaar officieel een bedreigde status gekregen. De dieren zijn er onder meer in gevaar vanwege bosbranden, ziektes en verkleining van het leefgebied.



In België komen koala's al in drie dierenparken voor. De diersoort is momenteel te bewonderen in Zoo Antwerpen, Zoo Planckendael en Pairi Daiza. Nederlandse dierentuinen hebben nog nooit koala's gehuisvest.