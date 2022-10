Attractiepark Toverland

Getest in Toverland: nieuwe iPhone belt automatisch 112 tijdens achtbaanritje

Een nieuwe iPhone-functie kan onbedoeld voor problemen zorgen in pretparken. Als er een auto-ongeluk gedetecteerd wordt, belt een iPhone 14 automatisch alarmnummer 112. De functionaliteit werkt echter nog niet optimaal. Sommige achtbanen zijn namelijk zo turbulent dat een telefoon een ritje ervaart als een ongeval.



Nadat Amerikaanse media deze week over de kwestie berichtten, besloot een verslaggever van RTL-programma Editie NL vandaag de proef op de som te nemen in Toverland. Bij de tamelijk soepele wing coaster Fenix gebeurde er niks, maar tijdens een ritje in de heftige houten achtbaan Troy gingen alle alarmballen af.

"Zo te zien heb je een auto-ongeluk gehad", verscheen er op het scherm van de iPhone van de journalist. Gebruikers hebben in zo'n geval twintig seconden de tijd om een belletje naar de alarmcentrale te annuleren. Gebeurt dat niet, dan wordt automatisch contact opgenomen met de hulpdiensten.



Algoritme

En aangezien een achtbaanrit doorgaans langer dan twintig seconden duurt, is het noodnummer vaak al gebeld voor een bezoeker het doorheeft. Ondanks de berichten over valse meldingen houdt Apple vol dat het algoritme uiterst nauwkeurig is. Het bedrijf belooft de functie wel te blijven verbeteren aan de hand van de recente ervaringen.



Tot die tijd kunnen bezitters van de iPhone 14 wellicht beter de vliegtuigmodus inschakelen voordat ze in een achtbaan stappen. Dan werkt de crashdetectie niet. Toverland raadt bezoekers al langer aan om telefoons helemaal niet mee te nemen in rollercoasters.