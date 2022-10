Efteling

Efteling neemt tweede stoomlocomotief weer in gebruik

Er rijden weer twee stoomtreinen door de Efteling. De afgelopen maanden ontbraken twee van de drie stoomlocomotieven door een technisch probleem. Er moest gewacht worden op de levering van een onderdeel. Een tijdlang was daarom alleen de locomotief Moortje in gebruik.



Dat zorgde voor langere wachttijden. En omdat een authentieke stoomlocomotief ruim twaalf uur afkoeltijd nodig heeft, ging de Stoomtrein in het zomerseizoen later open en eerder dicht.

Vanaf vandaag rijdt ook de locomotief Trijntje weer door het park. Daarmee is de zogenoemde Efteling Stoomtrein Maatschappij nog niet helemaal compleet: het is nog wachten op de terugkeer van de derde locomotief Aagje.