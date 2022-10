Holiday Park

Smurfen-thema voor klassieke darkride in Duits pretpark

Het Duitse Plopsa-pretpark Holiday Park neemt afscheid van een klassieke attractie. De middeleeuwse darkride Burg Falkenstein, geopend in 1987, gaat binnenkort definitief dicht. Op dinsdag 1 november vindt de allerlaatste rit plaats. Daarna start een grote verbouwing, waarbij het transportsysteem behouden blijft. De attractie komt in het teken te staan van Die Schlümpfe, oftewel: De Smurfen.



Bezoekers worden straks ondergedompeld in de wereld van Grote Smurf, Smurfin en Gagarmel. "Je beleeft een onvergetelijke reis door Smurfenland en leert de blauwe bewoners van dichtbij kennen", meldt Holiday Park. Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof benadrukt dat De Smurfen vandaag de dag nog steeds enorm populair zijn bij zowel volwassenen als kinderen.

Volgend jaar blijft Burg Falkenstein dicht. In 2024 moet de Smurfen-darkride opengaan. Voor 2023 staat een waterspeelplaats rond animatieserie Super Wings op de planning, in 2025 wil Holiday Park een Tomorrowland-gebied openen. Verder zijn er plannen voor en groot waterpark en een themahotel in Maya de Bij-stijl.



Rondleiding

Fans krijgen de kans om op een bijzondere manier afscheid te nemen van Burg Falkenstein. Op zaterdag 5 november, de eerste dag van het winterseizoen, mag een select gezelschap door de decors wandelen en naar hartelust foto's en video's maken. Geïnteresseerden kunnen zich online aanmelden voor de speciale rondleiding. Ook worden de oude decors geveild.



Het is niet voor het eerst dat de Plopsa Group een samenwerking aangaat met de wereldberoemde blauwe figuurtjes. Zo is in het overdekte Vlaamse pretpark Plopsa Station Antwerp de interactieve darkride Het Smurfenavontuur te vinden. Dit jaar kreeg een bestaande familieachtbaan in Plopsa Coo een Smurfen-thema onder de noemer De Smurfer. Af en toe zijn De Smurfen ook aanwezig in Plopsaland De Panne voor meet-and-greets.