Efteling

Vrouw Holle houdt Efteling-bezoekers voor de gek: sprookjesfiguur laat het niet altijd sneeuwen

Vrouw Holle is eindelijk teruggekeerd in het Sprookjesbos van de Efteling, maar ze doet niet altijd wat er van haar verwacht wordt. Het is de bedoeling dat bezoekers het sprookjesfiguur roepen, waarna ze het laat sneeuwen door een kussen uit te kloppen. Sinds haar rentree houdt Vrouw Holle voorbijgangers echter af en toe voor de gek.



Soms klinken merkwaardige cartoongeluidjes als het personage tevoorschijn komt. Vrouw Holle lacht vervolgens even vals en verdwijnt onverrichter zake naar achteren. Dan gaan de luikjes in het gebouw weer dicht. Toeschouwers blijven verbaasd achter.

Het grapje is niet nieuw: het effect stamt uit 2006, het openingsjaar van het sprookje. Na veel klachten van Efteling-liefhebbers werd in 2011 besloten om het merkwaardige alternatieve programma uit te schakelen. Van 2011 tot en met 2019 functioneerde Vrouw Holle op normale wijze. Eind 2019 werd het sprookjeshuisje gesloopt, omdat het bouwwerk in slechte staat was. Dit jaar is het tafereel volledig opnieuw opgebouwd.



Tenenkrommend

Tegelijkertijd werd het oude grapje dus weer van stal gehaald, tot grote frustratie van fans. Fansite Eftelist noemt de toevoeging "kinderachtig", "irritant" en "één van de weinige tenenkrommende dingen in het Sprookjesbos". "Dit komt op geen enkele manier overeen met hoe sprookjesfiguren in de rest van het Sprookjesbos met hun sprookje omgaan."



De Efteling heeft nog geen plannen om er iets aan te veranderen. "Vrouw Holle is een vrouw met twee kanten", laat een voorlichter desgevraagd weten. "Ze is niet altijd zo lief als ze eruitziet. Eens in de zoveel tijd houdt ze onze gasten voor de gek."