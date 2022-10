Walibi Holland

Video: Walibi-bezoekers kunnen kaartjes winnen bij ranzig spel met Eddie de Clown

Eddie de Clown nodigt bezoekers van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland dit najaar uit voor een smerig spel. De halloweenmascotte haalt meermaals per avond mensen uit het publiek in zijn scare zone Festival of Freaks. Ze worden gevraagd om op het podium mee te doen aan de Tortilla Challenge.



Bij die TikTok-trend proberen twee personen zo lang mogelijk water in hun mond te houden terwijl ze steen-papier-schaar met elkaar spelen. De winnaar mag de ander steeds zo hard mogelijk met een tortilla in het gezicht slaan.

Eddie heeft het spel wel lichtjes aangepast: in plaats van water gebruikt hij een mengsel van blauwe kaas, oude melk en sprinkhanen. Degene die het misselijkmakende goedje als eerst uitspuugt of doorslikt, is af. De ander ontvangt tickets voor walkthrough Camp of Curiosities of vrijkaarten voor een Walibi-bezoek in 2023.



Optredens

Festival of Freaks is na twee seizoenen afwezigheid weer onderdeel van de Fright Nights. Het gebied kreeg een nieuwe plek: de oude scare zone Firepit heeft ervoor moeten wijken. Bezoekers kunnen er met hapjes, drankjes en optredens van artiesten even bijkomen van alle schrikeffecten in de rest van het park.