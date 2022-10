Duinrell

Duinrell: vijftig minuten durende illusieshow in herfst- en kerstvakantie

Duinrell heeft het entertainmentprogramma uitgebreid. In de herfstvakantie én de kerstvakantie kunnen verblijfsgasten kijken naar een vijftig minuten durende illusieshow: Mat's Magic Illusions. De voorstelling wordt opgevoerd in een zaal in horecacomplex Duinrell Plaza.



Voor de productie ging Duinrell een samenwerking aan met illusionist Mattijs Rooker uit Gouda. Eind 2019 werd er al contact gelegd, maar vanwege de coronacrisis duurde het even voordat hij daadwerkelijk op het podium stond.

Het Wassenaarse attractiepark belooft "een show voor het hele gezin, met verschillende soorten illusies, vleugjes humor en veel interactie met het publiek". Rooker wordt bijgestaan door zijn Ladies in Red: assistentes Ashley Zaat en Danique van Tilburg.



2023

Deze maand is Mat's Magic Illusions te zien op zaterdagen om 19.30 en 21.30 uur. "Er is veel animo voor", laat een woordvoerster weten. Daarom is de voorstelling ook geboekt voor de kerstperiode. "En er wordt gekeken naar de planning voor 2023."