Efteling

Efteling brengt twaalf nieuwe kerstboomhangers uit

Efteling-fans kunnen hun kerstboom deze winter volhangen met nieuwe ornamenten. Er verschijnen maar liefst twaalf kerstboomhangers met Efteling-thema: acht glazen ornamenten van bekende Efteling-bewoners en vier plastic kerstballen in de stijl van Carnaval Festival.



Vorig jaar werden al negen glazen varianten uitgebracht in de vorm van een paddenstoel, Roodkapje, Klein Duimpje, Draak, Langnek, Wolf, Assepoester, Reus en Ezel. Nu breidt men de lijn uit met Fakir, Geitje Benjamin, Kabouter, Holle Bolle Gijs, Heks, Sprookjesboom, Pardoes en Pardijn.

De acht nieuwe decoraties zijn binnenkort voor 17,50 euro per stuk verkrijgbaar in de Efteling-winkels en bij diverse tuincentra, met uitzondering van Pardoes en Pardijn. Die ornamenten worden alleen verkocht in het attractiepark, voor 20 euro per stuk. Dat is inclusief een speciaal bewaardoosje.



Lichtgevende neus

Voor liefhebbers van Carnaval Festival komen er kerstballen in de vorm van mascotte Jokie - voorzien van een lichtgevende rode neus en geluid - en drie van zijn vrienden: de Piraat, de Oostenrijkse vrouw en de Fransman. Jokie, die een skibril en sjaal draagt, gaat voor 6 euro over de toonbank. Een set met de drie andere ballen ligt voor 12,50 euro in de schappen.



Vorig jaar kregen drie andere Carnaval Festival-figuren al een eigen kerstbal: de Rus, de Hawaïaanse vrouw en de Hollander. Ook die set zal dit jaar nog te koop zijn voor 12,50 euro, zolang de voorraad strekt.