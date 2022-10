Europa-Park

Europa-Park kiest voor verwarmde tent zodat waterattractie 's winters open kan

Een buitenattractie in Europa-Parks waterparadijs Rulantica blijft ook in de wintermaanden geopend. Eigenlijk zou Tønnevirvel - een molen met waterpistolen - eind september dicht gaan omdat het te koud werd voor een watergevecht in de openlucht. Europa-Park heeft echter een manier gevonden om de attractie van het type twist 'n' splash probleemloos te laten draaien als de temperaturen zakken.



Er werd een grote tent om de molen heen gebouwd. Die is met een sluis verbonden aan het overdekte gedeelte van het waterpark. De ruimte wordt permanent verwarmd, zodat badgasten niet in de kou hoeven te staan. Bovendien zorgt men voor verwarmd water in de attractie.

Op die wijze kan Tønnevirvel de volledige winter operationeel blijven zonder dat bezoekers klappertanden van de kou, bevestigt een woordvoerder van het Duitse pretparkresort aan Looopings. Andere buitenattracties in Rulantica, zoals waterspeelplaats Svalgurok, zijn 's winters wel buiten gebruik.



Mack Rides

Tønnevirvel, gebouwd door Europa-Parks huisleverancier Mack Rides, opende in juni als de eerste volledig mechanische attractie van Rulantica. Het is een moderne variant op een klassieke theekopjesmolen, waarbij de gondels zijn uitgerust met waterpistolen. Ook langs de kant zijn pistolen geplaatst. Op die manier kunnen omstanders meedoen.