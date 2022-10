Efteling

Video: Efteling-bezoeker springt vanaf de kant in Gondoletta-bootje

Een baldadige bezoeker van de Efteling heeft halsbrekende toeren uitgehaald bij de Gondoletta, de vaartocht over de Siervijver. Op videobeelden is te zien hoe iemand op de kant een aanloopje neemt en vervolgens in een leeg bootje springt. Een woordvoerder spreekt over een "extreem gevaarlijke actie".



Het filmpje werd gemaakt vanuit een ander vaartuig. De beelden, die op TikTok verschenen, tonen hoe de roekeloze knul met een klap in boot nummer zeventien terechtkomt. Eén been raakt daarbij het water. Vrienden gieren het ondertussen uit.

De Efteling-voorlichter keurt de gebeurtenis ten zeerste af. "Dit had veel erger kunnen aflopen", zegt hij. De Gondoletta, geopend in 1981, bestaat uit veertig bootjes die onder water aan elkaar verbonden zijn met een kabel. Een tocht duurt normaal gesproken twintig minuten.