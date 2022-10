Attractiepark Toverland

Video: ratten met kettingzagen teisteren vernieuwd horrordoolhof Toverland

In een halloweenattractie van Toverland worden bezoekers belaagd door op hol geslagen ratten met kettingzagen. Het Limburgse attractiepark heeft horrorlabyrint Trapped na één jaar afwezigheid flink vernieuwd. Er kwam een nieuwe verhaallijn. Tegelijkertijd werd de beleving een stuk enger.



Volgens Toverland is Trapped de heftigste halloweenervaring in het park tot nu toe. Het doolhof bevindt zich in de Tovertuin, tussen themadeel Land van Toos en scare zone Cirque. Overdag is het labyrint geschikt voor kinderen, maar na zonsondergang maken ratachtige wezens er de dienst uit. Tickets kosten 5 euro per persoon.

Het verhaal, dat gaat over het ongediertebestrijdingsmiddel Rat Away, wordt in de wachtrij geïntroduceerd met behulp van een komische Tel Sell-achtige reclamespot, inclusief nasynchronisatie. In een voorshow blijkt dat bij het produceren van het middel iets gruwelijk is misgegaan.



Route

Bijzonder is dat er echt sprake is van een doolhof. Waaghalzen moeten zelf de juiste route zien te vinden. Af en toe versperren de ratten de weg. Ze kunnen ook gezelschappen uit elkaar drijven. Hoelang de duistere wandeltocht duurt, verschilt dan ook per persoon.