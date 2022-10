Attractiepark Toverland

Hazes-ex maakt stampij na beschuldiging door medewerkster Toverland

Monique Westenberg (44) haalt op Instagram uit naar een medewerkster van Toverland. Een werkneemster van het attractiepark beschuldigde de ex van André Hazes jr. ervan moeilijk te doen over het betalen van eten. Westenberg, goed voor 750.000 volgers, pikte dat niet. In een uitgebreide reactie haalt ze hard uit naar het personeelslid.



"Maar wel moeilijk doen bij Toverland om jouw broodje te betalen", schreef een horecamedewerkster met de nickname French Attitude onder een willekeurig Instagram-bericht van de bekende Nederlander. In een uitgebreide reactie haalt Westenberg hard uit naar de vrouw.

Klaarblijkelijk is het personeelslid islamitisch, want Westenberg begint haar relaas met de vraag "Dame, je weet dat liegen haram is toch?". "Het waren geen broodjes die ik bij je bestelde maar een vegetarische Turkse pizza, welke ik netjes heb afgerekend." Vervolgens beschrijft ze hoe de pieper die ze ontving niet goed functioneerde, waarna ze afsprak dat een vriendin haar bestelling kon ophalen.



Verkeerde bestelling

"Jij hebt mijn vriendin, die niet wist wat ik besteld had, een verkeerde bestelling meegegeven met niet één maar twee Turkse pizza's. Beide overigens met vlees. Een paar minuten later kwam je collega alsnog naar onze tafel om de vegetarische pizza te brengen." Eind goed al goed? Nee, want toen meldde de verkoopster zich weer.



"En toen kwam jij, weet je nog? Je wilde de pizza's terug anders zou je baas boos op je worden of ik moest ze betalen. Mijn vriendin is netjes met je meegelopen en heeft degene die zij heeft gegeten afgerekend. De andere nam je terug. Ik hoop niet dat je die nog hebt doorverkocht na in zo veel handen te zijn geweest."



Niet zo snugger

Westenberg is behoorlijk pissig door de beschuldiging. "Niet zo snugger dat je je op deze manier uitlaat op mijn Instagram. Inmiddels heb ik een officiële klacht ingediend over deze actie van jou bij Toverland met bijgevoegd pinbetalingen van mijn bestelling en de door jou verkeerd meegegeven pizza."



Een woordvoerster van Toverland noemt het voorval "een ongelukkige samenloop van omstandigheden, waardoor miscommunicatie ontstaan is". "Dit vinden wij erg vervelend. Wij hebben hierover contact gehad met beide partijen." De voorlichtster wil niet kwijt welke gevolgen de gebeurtenis heeft voor de medewerkster in kwestie. De bewuste reactie is inmiddels verwijderd, net als haar volledige Instagram-account.



Optreden

André Hazes jr. heeft sinds 2016 een zoon met Westenberg. In 2021 gingen de twee uit elkaar. De afgelopen maanden gingen veel geruchten over een hereniging. Daar is het tot nu toe officieel niet van gekomen. Hazes jr. zou dit jaar eigenlijk optreden in het Limburgse pretpark tijdens feestavond Toverland Live, maar de zanger liet verstek gaan.