Sprookjesbos Valkenburg

Halloween in Sprookjesbos Valkenburg: poppenmuseum, loopspookhuis en extra entertainment

Sprookjesbos Valkenburg combineert klassieke sprookjes dit najaar met Halloween. In het Limburgse familiepretpark wordt het bekende griezelfeest gevierd tot en met zondag 6 november. Er is een overkoepelend verhaal bedacht over de kwade tovenaar Genius. De dappere jonge heks Delfientje probeert zijn duistere krachten onschadelijk te maken.



Genius en Delfientje zijn in het park te ontmoeten. In de oude mergelgroeve onder Sprookjesbos Valkenburg is het zogeheten Laboratovium te vinden, waar de tovenaar zijn drankjes brouwt. Kinderen kunnen een speurtocht volgen. Genius heeft zich ook bemoeid met de sprookjestaferelen in het park. Daar groeit nu een vreemd soort rode mos, met spiedende ogen erin.

Het park is aangekleed met honderden pompoenen en tientallen bezemstelen. Verder mogen bezoekers een kijkje nemen in het Pop-up Museum van de Magische Misbaksels, waar oude poppen uit Sprookjesbos Valkenburg op macabere wijze tentoongesteld worden. Daarnaast heeft men gezorgd voor een kleinschalig loopspookhuis: de Verboden Speelkamer.



Essentie

Halloween in Sprookjesbos Valkenburg is niet gruwelijk, benadrukt een woordvoerder in gesprek met Looopings. "Het is familievriendelijk en gecontroleerd griezelen", legt hij uit. "We zijn dicht bij de essentie van het park gebleven. Voor onze doelgroep, kinderen in de lagereschoolleeftijd, is het een ideale mogelijkheid om angsten te overwinnen."