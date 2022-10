Walibi Holland

25 euro voor één spookhuis: Walibi-bezoekers betalen ter plekke hogere prijzen tijdens Fright Nights

Bezoekers van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland zijn een dief van hun eigen portemonnee als ze tickets voor spookhuizen niet online bestellen. Wie in het park zelf kaartjes gaat halen voor de haunted houses en andere belevingen, is fors duurder uit. Het pretpark hanteert aan de kassa hogere toegangsprijzen.



Zo kosten tickets voor het nieuwste spookhuis Slaughterhouse ter plekke geen 20 euro, maar 25 euro per persoon. Losse kaartjes voor de spookhuizen The Villa, Jefferson Manor en Psychoshock en de walkthrough Camp of Curiosities gaan voor 9,50 euro in plaats van 7,50 euro over de toonbank.

De prijs van heksenbos Wicked Woods wordt in het park verhoogd van 12 euro naar 14,50 euro. Een bezoekje aan ziekenhuis The Clinic kost 20 euro in plaats van 17,50 euro. Voor rioolspookhuis Below moet ter plaatse 17,50 euro in plaats van 15 euro neergeteld worden.



Stimuleren

De verhoogde tarieven gelden alleen voor bezoekers die ervoor kiezen om kaartjes te halen bij een balie in het park. Op die manier probeert Walibi de online verkoop te stimuleren. Het is altijd mogelijk om via internet tickets te betellen, ook op de dag zelf. Daar hanteert men gewoon de reguliere prijzen.