Europa-Park

Meisje (3) gewond geraakt bij ongeluk met trein Europa-Park

In Europa-Park is zaterdagochtend een 3-jarig meisje gewond geraakt bij een ongeluk met een attractie. Het kind stond met gezinsleden te wachten in het station van de treinrit Panoramabahn, gelegen in themagebied Rusland. Ze rende plotseling het spoor op toen de trein binnenreed.



Dat gebeurde rond 11.20 uur. Hoewel de machinist onmiddellijk de noodstop activeerde, werd het kind geraakt door de locomotief. Vervolgens is het gewonde meisje per reddingshelikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

Over de ernst van de verwondingen hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Na het incident werd het omliggende themadeel afgesloten voor publiek. Inmiddels is de attractie weer operationeel.



Elektriciteit

De Panoramabahn is sinds 1975 in gebruik. Enkele jaren geleden stapte men af van de oude diesellocomotieven. Sindsdien rijdt de trein op elektriciteit. Er zijn stations in de themalanden Duitsland, Engeland, Spanje en Rusland.