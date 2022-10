Walibi Holland

Video: Walibi's Eddie de Clown trapt Halloween Fright Nights 2022 af

Eddie de Clown is terug van weggeweest. In Walibi Holland zijn afgelopen weekend de jaarlijkse Halloween Fright Nights van start gegaan. Na twee magere seizoenen vanwege de coronacrisis kreeg de bekende clown dit jaar weer zijn eigen gebied: Festival of Freaks. Bezoekers kunnen er terecht voor hapjes, drankjes, entertainment en horror. In een videoreportage laat de mascotte zien wat hij allemaal in petto heeft.



Festival of Freaks nam de plek in van de oude scare zone Firepit. Het Amerikaanse thema heeft plaatsgemaakt voor een circusterrein met bizarre artiesten, onder leiding van Eddie zelf. Op de podia in het gebied verschijnen onder meer een illusionist, een zwaardslikster en een vuuract. Zangeres Emmaly Brown en zanger Déon Leon verzorgen de muziek. En uiteraard haalt de clown regelmatig mensen uit het publiek om voor paal te zetten.

De overige scare zones Nightmares, Pirates Cove, Villains en Tangled Twigs bleven grotendeels ongewijzigd. Wel kwam er een extra scare zone die niet wordt aangekondigd: de Bushmen Trail in parkdeel Wilderness, waar levende struiken voorbijgangers de stuipen op het lijf jagen. Verder zijn er wederom de spookhuizen The Villa, Psychoshock, Jefferson Manor, The Clinic en Below en de walkthrough Wicked Woods. De ingang en wachtrij van Jefferson Manor werden verplaatst.



Acrobaat

Campsite of Carnage moest na acht jaar plaatsmaken voor Camp of Curiosities: een walkthrough in circusthema, grenzend aan Festival of Freaks. Waaghalzen treffen onder meer een horrorclown, een acrobaat en wilde dieren aan. Ook komen een stapel knuffels en een gebroken spiegel tot leven. Overdag is de attractie al geopend voor kinderen, met vriendelijkere bewoners. Dan is de toegang gratis. Als 's avonds de sfeer omslaat, kosten kaarten 7,50 tot 9,50 euro per persoon.



Midden in Camp of Curiosities bevindt zich ook de vernieuwde Halloween Dinner Experience, waar gegeten kan worden in caravans. Gasten krijgen tijdens het diner gezelschap van enkele ongure types. Voor het eerst is er na zonsondergang niet alleen een lichtshow bij rollercoaster Lost Gravity, maar ook bij hangende achtbaan Condor.



Vleeshaken

De belangrijkste toevoeging van seizoen 2022 is Slaughterhouse: een lugubere slachterij waar bezoekers hangend aan vleeshaken onder handen worden genomen door slachters. Walibi probeert zo veel mogelijk van de beleving geheim te houden. Passanten kunnen alleen de uitgang zien, waar slachtoffers - met een stempel op hun voorhoofd - uit een stortkoker naar buiten glijden. Tickets kosten 20 tot 25 euro, bovenop de entreeprijs.



Net als vorig jaar gaat de halloweenervaring voor sommige personen door na sluitingstijd. In vakantiepark Walibi Village zijn enkele bungalows getransformeerd tot horrorhuisjes, onder de noemer After Dark. Verblijfsgasten worden 's nachts geteisterd door het duistere personage Darkness en zijn volgelingen, bekend van het jaarthema van 2021. Het aantal After Dark-huisjes ligt wel fors lager dan vorig seizoen. Om die reden waren de speciale accommodaties razendsnel uitverkocht.